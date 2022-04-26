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Yerel 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
Yerel

22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apart otelde müşteri olarak kalan 22 yaşındaki genç otel görevlileri tarafından odada ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 19:56:00 -
22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apart otelde müşteri olarak kalan 22 yaşındaki genç otel görevlileri tarafından odada ölü olarak bulundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Erzincanlı olduğu öğrenilen Furkan Korkmaz (22) dün gece saatlerinde bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiraladı. Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken Korkmaz’dan haber alamayan görevliler saat 15.00 sıralarında oda kapısını çaldı.

 

Odaya girince cansız bedeniyle karşılaştılar

Odadan ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açan görevliler Korkmaz’ın cansız bedeniyle karşılaşırken durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerden sonra, Korkmaz’ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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