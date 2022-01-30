2022 Üç aylar başlangıcı ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman? Bu seneki Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan ayı ne zaman? On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerifin habercisi olarak bulunan Regaip Kandili ile birlikte artık üç ayların manevi iklimine girilmiş olunacak. Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 üç ayların ilki olar Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak kutlanmakta. Regaip Kandili bu yıl 3 Şubat Perşembe gecesi eda edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? 2022 Ramazan ne zaman? Bu sene Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Üç aylar ne zaman başlayacak, 2022 Ramazan ayı ne zaman, bu sene Ramazan hangi ayda? Ramazan Bayram 2022 tatili ne zaman, kaç gün? soruları manevi iklimin İslam coğrafyasına düşmeye başldağı üç ayların ilki olan Recep ayının girecek olması ile merak ediliyor.
3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandilinin üç ayların manevi ikliminin habercisidir. "Regaip, kelime olarak, 'herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek' demektir. Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.”
2022 Ramazan ne zaman başlayacak?
Ramazan ne zaman 2022?
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Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
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