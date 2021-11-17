  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:49:00 -
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.

Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.

D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.

Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi
Dünya

Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi

Sınırda provokasyonlarına devam eden Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında a..
Ümit Milliler Danimarka engeline takıldı
Spor

Ümit Milliler Danimarka engeline takıldı

2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Futbol Takımımız Alanya'da Danimarka ile karşılaştı. Mücadeleyi Danimarka 2-1'lik skorla k..
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı
Gündem

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı

Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay