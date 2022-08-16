2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi | Evde bakım maaşı sorgulama

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | Evde bakım maaşının hesaplara yatırılıp yatırılmadığı araştırılmaya devam ediyor. Binlerce engelli vatandaşın hesabına her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşlarının ne kadar yatırılacağı ve ödeme detayları sorgulanıyor. İşte evde bakım parasına dair merak edilenler ve illere göre ödeme listesi...

Evde bakım maaşı yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? | Evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı - Ödenen illerin listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşları 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemelerine dair detaylar, e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte adım adım sorgulama ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresine girin.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanın (Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.)

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, SMS yolu ile yapılıyor. "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama işlemlerini tamamlayabilir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için, başvuru yapan vatandaşın en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmemektedir.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabilmektedir.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.,

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şart gerekmektedir:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ PARA?

Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer almaktadır ve 3340 lira olarak ödenmektedir.