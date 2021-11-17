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Spor 2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?
Spor

2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?

2022 Dünya Kupası biletini alan ülkeler | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Grup maçlarının ardından 10 takım adını Dünya Kupası’na gidecekler arasına yazdırdı. Peki, Avrupa’dan hangi ülkeler Dünya Kupası’na katılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:23:00 -
2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Maçların ardından 10 takım adını doğrudan Dünya Kupası’na yazdırdı. 12 takım ise play-offlara kaldı. Play-offlar sonucunda 3 takım daha Dünya Kupası’na katılım hakkı  kazanacak. Türkiye, play-offlarda mücadele edecek ve Katar 2022’ye gidebilmek için ter dökecek. Futbolseverler, doğrudan Dünya Kupası’na gidecek olan takımları araştırmaya başladı.

2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?

2022 Dünya Kupası’na doğrudan gidecek olan takımlar şöyle:

Almanya

Danimarka

Sırbistan

Fransa

İspanya

Hollanda

Belçika

Hırvatistan

İsviçre

İngiltere

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

 

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