2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?
2022 Dünya Kupası biletini alan ülkeler | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Grup maçlarının ardından 10 takım adını Dünya Kupası’na gidecekler arasına yazdırdı. Peki, Avrupa’dan hangi ülkeler Dünya Kupası’na katılacak?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Maçların ardından 10 takım adını doğrudan Dünya Kupası’na yazdırdı. 12 takım ise play-offlara kaldı. Play-offlar sonucunda 3 takım daha Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. Türkiye, play-offlarda mücadele edecek ve Katar 2022’ye gidebilmek için ter dökecek. Futbolseverler, doğrudan Dünya Kupası’na gidecek olan takımları araştırmaya başladı.
2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler? Hangi takımlar Dünya Kupası’na gidiyor?
2022 Dünya Kupası’na doğrudan gidecek olan takımlar şöyle:
Almanya
Danimarka
Sırbistan
Fransa
İspanya
Hollanda
Belçika
Hırvatistan
İsviçre
İngiltere
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya