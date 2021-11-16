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Spor 2022 Dünya Kupası Türkiye katılacak mı?
Spor

2022 Dünya Kupası Türkiye katılacak mı?

Türkiye, Dünya Kupası’na gider mi? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde geri sayım başladı. A Milli Takım deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye gruptan çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:12:00 -
2022 Dünya Kupası Türkiye katılacak mı?

Milli Takım son maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda önemli bir galibiyet aldı. Peki, milli takım dünya kupasına girer mi?

2022 Dünya Kupası Türkiye katılacak mı?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında Karadağ ile bu akşam 22.45’te karşı karşıya gelecek. Milyonlar, A Milli Takım’ın gruptan çıkma ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye, Karadağ'ı mağlup ettikten sonra Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Norveç Hollanda'yı mağlup ederse Türkiye ve Norveç puanlarını 21'e çıkartır ve averajla grubu lider bitiren takım belirlenecek.

Şayet A Milli Takım Karadağ ile berabere kalırsa yine sonunu Hollanda-Norveç maçı belirleyecek. Türkiye, Karadağ ile Norveç de Hollanda ile berabere kalırsa milli takım grubu ikinci bitirecek.

Türkiye, Karadağ'a yenilirse bu kez Norveç'in de Hollanda'ya yenilmesi beklenecek. Hem Norveç hem de Türkiye son maçları kaybederse averajda daha iyi olan takım grubu ikinci bitirecek.

Türkiye averaj bakımından Norveç'in önünde bulunuyor. Türkiye, Karadağ'ı tek farklı mağlup etmesi durumunda Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekiyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

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