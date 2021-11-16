2022 Dünya Kupası play-off oynayacak takımlar hangileri?
Dünya Kupası play-off garantileyen takımlar | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde sona yaklaşıldı. Futbolseverler, play-off maçı oynayacak takımları araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası’nda hangi takımlar play-off oynayacak?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde hangi takımların play-off oynayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hangi takımlar play-off oynayacak?
2022 Dünya Kupası play-off oynayacak takımlar hangileri?
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
İskoçya
İsveç
Kuzey Makedonya
Portekiz
Rusya
İtalya
Polonya