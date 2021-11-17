2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erdi. Türkiye G Grubu’nu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını play-offlara yazdırdı. Futbolseverler ise play-offların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, play-offlar ne zaman?

2022 Dünya Kupası play off maçları ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 ekip mücadele edecek. Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seribaşı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seribaşı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi'nden play-off'a katılma hakkı elde etti.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. Play-off yarı final maçları, seribaşı takımların ev sahipliğinde oynanacak.