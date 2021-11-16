2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman?
Dünya Kupası play-off kuraları ne zaman çekilir? 2022 Dünya Kupası’na Avrupa’dan 13 takım katılacak. Dünya Kupası’nda oynayacak son üç takımın belirleneceği play-offların kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu. Peki, play-off kuraları ne zaman?
2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek. Turnuvaya katılacak olan son üç takımın belirleneceği play-off turu kuralarının ne zaman çekileceğini araştırıyor.
2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman?
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Kura çekimi FIFA'nın Zürih'teki merkezinde TSİ 19.00'da başlayacak. Play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.