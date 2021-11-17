2022 Dünya kupası play off kura çekimi ne zaman?
Dünya Kupası Play-Off kuraları ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grup maçları tamamlandı. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 ekip ve Uluslar Ligi’nden gelen 2 takım play-off maçlarına çıkacak. Futbolseverler, A Milli Takım’ın rakibinin ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası Play-off kuraları ne zaman çekilir?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye, Karadağ’ı 2-1 mağlup etti. 21 puanla grubunu ikinci tamamlayan Türkiye, play-off biletini kaptı. Peki, play-off kuraları ne zaman çekilecek?
2022 Dünya kupası play off kura çekimi ne zaman?
Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 ekip mücadele edecek. Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seribaşı olmayacak.
Milli takımın muhtemel rakipleri, seribaşı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi'nden play-off'a katılma hakkı elde etti.
Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.