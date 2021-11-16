  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?
Spor

2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

2022 Katar ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası yazın mı kışın mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 19:17:00 -
2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Futbolseverler turnuvanın ne zaman hangi ayda başlayacağını araştırmaya başladı.

2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası, Katar’da yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceleri bulması sebebiyle kasım-aralık aylarında düzenlenecek. 32 takımın katılacağı turnuva 21 Kasım-18 Aralık 2022'de gerçekleştirilecek.

32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Mehmet Şevket Eygi'nin pişmanlığı: İki şeyhi dinlemedim, başıma gelmeyen kalmadı
Gündem

Merhum Mehmet Şevket Eygi'nin pişmanlığı: İki şeyhi dinlemedim, başıma gelmeyen kalmadı

Merhum Mehmet Şevket Eygi ile anılarını kaleme alan Aydın Başar, Eygi'nin Mehmed Zahid Kotku ve Sami Ramazanoğlu efendilerin sözlerini dinle..
Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?
Kadın - Aile

Egzersizin sağlığımız için olumlu etkileri nelerdir?

Egzersiz aşırı kilo almanızı engelleyerek kilo kaybını muhafaza etmenize ve birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur.
Yaşlı nüfusun önüne geçmek istiyorlar: Binlerce yabancıya vatandaşlık verecekler!
Avrupa

Yaşlı nüfusun önüne geçmek istiyorlar: Binlerce yabancıya vatandaşlık verecekler!

Almanya’da yaşlanan nüfus ekonomik büyümeyi yavaşlatırken yeni hükümet kurulursa sorunu aşmak amacıyla binlerce yabancıya vatandaşlık verile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay