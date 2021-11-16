2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?
2022 Katar ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası yazın mı kışın mı?
2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Futbolseverler turnuvanın ne zaman hangi ayda başlayacağını araştırmaya başladı.
2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?
2022 Dünya Kupası, Katar’da yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceleri bulması sebebiyle kasım-aralık aylarında düzenlenecek. 32 takımın katılacağı turnuva 21 Kasım-18 Aralık 2022'de gerçekleştirilecek.
32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.
Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacak.