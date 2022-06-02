2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Katar’daki yüksek sıcaklık sebebiyle ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonu yaz mevsiminde yapılmayacak. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Hangi ülkeler Dünya Kupası'na katılacak?

2022 Katar Dünya Kupası 21 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak. 32 takımın yer alacağı turnuva 5 ayrı şehirde oynanacak.

32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli olmak üzere toplam sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecektir.

Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacaktır.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana