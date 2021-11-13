2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları
Dünya Kupası Elemeleri maç sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 12 Kasım akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün hangi maçlar var?
2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda yer almak isteyen ekipler elemelerde ter döküyor. Futbolseverler Avrupa Elemeleri’nde alınan sonuçları araştırmaya başladı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı. C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.
I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
İtalya-İsviçre: 1-1
Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0
F Grubu
Moldova-İskoçya: 0-2
Avusturya-İsrail: 4-2
Danimarka-Faroe Adaları: 3-1
I Grubu
Andorra-Polonya: 1-4
İngiltere-Arnavutluk: 5-0
Macaristan-San Marino: 4-0
13 Kasım Cumartesi günü programı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
D Grubu
17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya
22.45 1fransa-Kazakistan
E Grubu
20.00 Norveç-Letonya
20.00 Türkiye-Cebelitarık
22.45 Karadağ-Hollanda
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri
02.00 Uruguay-Arjantin
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur
B Grubu
16.00 Zambiya-Moritanya
19.00 Ekvator Ginesi-Tunus
C Grubu
19.00 Liberia-Nijerya
19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika
D Grubu
16.00 Malavi-Kamerun
22.00 Fildişi Sahili-Mozambik