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Spor 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları
Spor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları

Dünya Kupası Elemeleri maç sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 12 Kasım akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:06:00 - 2021-11-13 10:08:56
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları

2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda yer almak isteyen ekipler elemelerde ter döküyor. Futbolseverler Avrupa Elemeleri’nde alınan sonuçları araştırmaya başladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları | Avrupa Elemeleri 9. hafta sonuçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı. C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İtalya-İsviçre: 1-1

Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

F Grubu

Moldova-İskoçya: 0-2

Avusturya-İsrail: 4-2

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

I Grubu

Andorra-Polonya: 1-4

İngiltere-Arnavutluk: 5-0

Macaristan-San Marino: 4-0

13 Kasım Cumartesi günü programı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

D Grubu

17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya

22.45 1fransa-Kazakistan

E Grubu

20.00 Norveç-Letonya

20.00 Türkiye-Cebelitarık

22.45 Karadağ-Hollanda

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

02.00 Uruguay-Arjantin

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur

B Grubu

16.00 Zambiya-Moritanya

19.00 Ekvator Ginesi-Tunus

C Grubu

19.00 Liberia-Nijerya

19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika

D Grubu

16.00 Malavi-Kamerun

22.00 Fildişi Sahili-Mozambik

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