2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:
DGS’de hemşirelik bölümü tercih etmek isteyenler taban puanları, en yüksek puanları, kontenjanları araştırıyor. Peki, hemşirelik bölümü kontenjanları belli oldu mu 2022
Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Peki, tercihler ne zaman başlayacak?
2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:
DGS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihler açıklanmadı. Tercih takvimi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 2021 yılı hemşirelik puanları ise şöyle: