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Eğitim 2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:
Eğitim

2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:

DGS’de hemşirelik bölümü tercih etmek isteyenler taban puanları, en yüksek puanları, kontenjanları araştırıyor. Peki, hemşirelik bölümü kontenjanları belli oldu mu 2022

Yeniakit Publisher
2022-08-12 12:58:00 -
2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Peki, tercihler ne zaman başlayacak?

2022 DGS hemşirelik taban puanları kontenjanları:

DGS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihler açıklanmadı. Tercih takvimi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. 2021 yılı hemşirelik puanları ise şöyle:

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