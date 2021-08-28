2021 YKS tercih sonuçları açiklandi mi? YKS yerleştirme sonuçları sorgula ÖSYM 2021 YKS üniversite yerleştirme sonucu

YKS ve üniversite ÖSYM son dakika haberleri milyonlarca aday ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Zira 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen 2021 YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2021’de açıklandı. YKS 2021 sınav sonuçlarınının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de YKS tercihlerini yaptı. 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu kez gözler YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı mı? İşte detaylar.

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Halis Aygün, YKS 2021 yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak : "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek hangi okula ve bölüme yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz.

ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları için tıklayın

2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarına üniversite kayıtları da başlamış olacak. Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler 2021

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

Üniversite kayıtları online mi olacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır: Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

e kayıt ile kaydı yapan üniversiteler hangileri?

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GEBZE YÜKSEK TK.ENSTİTÜSÜ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

NİGDE ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

RİZE ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ