2021 YKS tercih sonuçları açiklandi mi? YKS yerleştirme sonuçları sorgula ÖSYM 2021 YKS üniversite yerleştirme sonucu
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihinde bulunan binlerce aday tarafından merak ediliyor. 28 Temmuz 2021’de YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercihlerinde bulunacak adaylar üniversite tercihlerini (YKS tercihleri) 5-20 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. YKS tercihi yapan adaylar 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları açiklandi mi? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı mı? gibi sorular arama motoru Google üzerinden aranmaya devam ediyor.
YKS ve üniversite ÖSYM son dakika haberleri milyonlarca aday ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Zira 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen 2021 YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2021’de açıklandı. YKS 2021 sınav sonuçlarınının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de YKS tercihlerini yaptı. 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu kez gözler YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı mı? İşte detaylar.
2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Halis Aygün, YKS 2021 yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak : "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek hangi okula ve bölüme yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz.
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2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarına üniversite kayıtları da başlamış olacak. Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
Üniversite kayıt için gerekli belgeler 2021
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Üniversite kayıtları nasıl yapılır?
YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.
Üniversite kayıtları online mi olacak?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır: Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
e kayıt ile kaydı yapan üniversiteler hangileri?
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TK.ENSTİTÜSÜ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİGDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ