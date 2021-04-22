Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi ile ilgili aramalar da hız kazandı. İşte okulların kapanacağı tarih...

2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.