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Eğitim 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?
Eğitim

2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Okulların ne zaman kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 00:02:00 -
2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi ile ilgili aramalar da hız kazandı. İşte okulların kapanacağı tarih...

2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

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