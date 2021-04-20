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Eğitim 2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama yapıldı. Peki, 2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:16:00 -
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak ve ara tatili olacak mı sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere, normal şartlarda 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl tatili, Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Bu sebepten dolayı bu yıl ara tatil olmayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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