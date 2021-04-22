2021 yılında gerçekleşecek KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girmek isteyenler başvuruların ne zaman yapılacağını, sınavın ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖABT nedir?

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS öğretmen sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS ücretleri henüz açıklanmadı ancak geçen yıl KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuru ücreti olarak 80 TL alınmıştı.