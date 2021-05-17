2021 Hac kayıt yenileme, hac ücreti 2021 hac fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl sadece Suudi Arabistan'da yaşayan çok az sayıda kişinin hac ibadetini yapabildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz."

Haca kaç kişi gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5’te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye’de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek” dedi.

Suudi Arabistan’dan korona tedbirleri kapsamında şu açıklama yapılmıştı: Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca; Ramazan ayında Mescidi Haram (Mekke-i Mükerreme) ve Mescidi Nebevi'yi (Medine-i Münevvere) ziyaret için;

1-)İlgili Bakanlığın sisteminden namaz, tavaf ve umre için randevu alınacağı

2-)Kovid-19 aşısının yapılmış olması veya koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşmiş olması gibi bazı şartlar konulmuştur.

​Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi, ilgili ülkeye uçuşların 17 Mayıs 2021 tarihine kadar askıya almasından dolayı, Ülkemizden 2021 Ramazan ayı umre ziyaretleri yapılmayacaktır.