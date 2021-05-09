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Ekonomi 2021 hac fiyatları hac fiyatları ne kadar? Korona hac fiyatlarını yükseltti mi? Hac fiyatları zamlandı mı?
Ekonomi

2021 hac fiyatları hac fiyatları ne kadar? Korona hac fiyatlarını yükseltti mi? Hac fiyatları zamlandı mı?

2021 hac ücretleri diyanet, hac fiyatları 2021 kaç TL? soruları Ramazan ayınının sonuna gelinmesiyle birlikte 2020 yılında hacca gidemeyip 2021’de hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından merak ediliyor. Salgın nedeniyle bu yıl hac olup olmayacağı sorgulanırken, Suudi Arabistan ve Diyanet İşleri Başkanlığından 2021 hac açıklaması geldi. Peki korona hac fiyatlarını yükseltti mi? Hacca gitmek için ne kadar para lazım? Hac fiyatları ne kadar Diyanet fiyat listesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 15:35:00 - 2021-05-09 15:40:18
2021 hac fiyatları hac fiyatları ne kadar? Korona hac fiyatlarını yükseltti mi? Hac fiyatları zamlandı mı?

Diyanet hac fiyatları 2021 kaç TL? Bu sene hac var mı? Haca kimler gidecek? sorusuna Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş şunları söyledi: “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin  vatandaşımız vardı.

Hacca koronayı geçirenler mi gidecek?

Salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek. Suudi Arabistan'dan gelen son dakika bilgilerine göre, bu sene hac aynen geçtiğimiz yıl olduğu gibi sadece yurt içindeki hacı adaylar tarafından gerçekleştiribilir ya da salgın geçiren ve korona aşısı olan belirli yaş gruplarına izin verecek. 2021 hac programı belli olduktan sonra diyanet 2021 yılı hac fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Diyanet hac fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2020 Hac Şartnamesi satışa sunulmuş olup, Hac ücretlerinin aşağıdaki şekilde olacağı açıklanmıştı. Salgın nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 2020 yılında yurtdışı hacı adayını kabul etmemişti.

Oda Tercihli Tip 2 kişilik odada kişi başı ücret: 20.700.-SAR

Oda Tercihli Tip 3 kişilik odada kişi başı ücret: 18.400.-SAR

Oda Tercihli Tip 4 kişilik odada kişi başı ücret: 16.400.-SAR

2021 hac fiyatları

2021 hac fiyatları

Diyanet hac fiyatları için tıklayın

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