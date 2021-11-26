2021 diyanet imam, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım alınacağı duyuruldu. Diyanet sözleşmeli 5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da gerçekleştirildi. Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası için başvuruda bulunanlardan, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı arandı.

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Diyanet imam, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınav tarihi henüz açıklanmadı. Diyanet sözlü sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak.

Diyanet sözleşmeli personel alımı için başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.