2021 DGS ne zaman yapılacak? 2021 DGS başvuruları ne zaman alınacak?

DGS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusu gündemde. Meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların gireceği DGS sınavına ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. Peki 2021 DGS ne zaman? İşte detaylar.

DGS sınavına kimler girebilir?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

2021 DGS başvuruları ne zaman alınacak?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti. ÖSYM 2021 DGS sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

2021 DGS ne zaman?

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 DGS sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS taban puanları

ÖSYM DGS taban puanları da yine DGS sınavına katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2020 DGS taban puanları şu şekilde olmuştu. DGS taban puanları için tıklayın