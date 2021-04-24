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Eğitim 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?
Eğitim

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Daha önce 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 17:11:00 -
2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2021 Bursluluk Sınavı tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama gelmişti. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak?

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

Ertelenen bursluluk sınavı tarihi henüz belli değil.

Bursluluk sınavı nasıl yapılacak?

Bursluluk sınavında 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

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