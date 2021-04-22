2021-ALES/1 sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sınav giriş belgelerini erişeme açtı.02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ALES sınav giriş belgesi almak için tıklayın

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.