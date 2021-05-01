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Yaşam 20 yaş altı bugün markete gidebilir mi?
Yaşam

20 yaş altı bugün markete gidebilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında herkes için kesintisiz yasak uygulanacak. Vatandaşlar yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için belirli saatlerde dışarı çıkabilecek. Peki, 20 yaş altının sokağa çıkması yasak mı? 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:44:00 -
20 yaş altı bugün markete gidebilir mi?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi başladı. 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde 17 günlük kapanma uygulanıyor. Bu süreçte temel ihtiyaçların karşılanması için dışarı çıkmak serbest. Peki, 20 yaş altının sokağa çıkması yasak mı?

20 yaş altı bugün markete gidebilir mi?

Kısmi kapanma döneminde 20 yaş altı vatandaşlar 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu. Hafta sonu ise söz konusu grup sokağa çıkamıyordu. Tam kapanmada ise 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen temel ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlar en yakın dükkanlara gidebiliyor. Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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