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Eğitim

2 yıllık bölüm puanları başarı sıralaması 2020

Kaç puanla 2 yıllık bölüme girilir 2020 |Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday üniversite tercihi yapacak. Tercih yapacak olan adaylar “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” , “2 yıllık taban puanları” , “Kaç puanla 2 yıllık bölüme girebilirim 2020” , “2 yıllık bölümler puanlar 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:32:00 -
2 yıllık bölüm puanları başarı sıralaması 2020

Bu sene YKS koronavirüs salgını gölgesinde geçti. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’nin sonuçları 27 Temmuz’da ilan edildi. Üniversite tercihleri ise 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar 2 yıllık bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı.

2 yıllık bölüm puanları başarı sıralaması 2020

Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Adaylar 2 yıllık bölümlerin taban puanları araştırıyor. 2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız.

 

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