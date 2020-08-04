2 yıllık bölüm puanları başarı sıralaması 2020
Kaç puanla 2 yıllık bölüme girilir 2020 |Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday üniversite tercihi yapacak. Tercih yapacak olan adaylar “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” , “2 yıllık taban puanları” , “Kaç puanla 2 yıllık bölüme girebilirim 2020” , “2 yıllık bölümler puanlar 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Bu sene YKS koronavirüs salgını gölgesinde geçti. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’nin sonuçları 27 Temmuz’da ilan edildi. Üniversite tercihleri ise 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar 2 yıllık bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı.
2 yıllık bölüm puanları başarı sıralaması 2020
Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Adaylar 2 yıllık bölümlerin taban puanları araştırıyor. 2 yıllık bölümlerin taban puanları için tıklayınız.
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