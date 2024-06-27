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Gündem 18 göçmen Fethiye açıklarında yakalandı
Gündem

18 göçmen Fethiye açıklarında yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 22:57:00 -
18 göçmen Fethiye açıklarında yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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