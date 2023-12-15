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Dünya 176 kişi açlıktan hayatını kaybetti!
Dünya

176 kişi açlıktan hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 09:17:00 -
176 kişi açlıktan hayatını kaybetti!

Etiyopya'nIn kuzeyindeki Tigray bölgesinde kuraklık sonucu 176 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Etiyopya'nIn kuzeyindeki Tigray bölgesinde kuraklık sonucu 176 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tigray Bölge Yöneticisi Hadush Asemelash, Tigray TV'ye yaptığı açıklamada, gıda sorunu nedeniyle 75'i kadın toplam 176 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Asemelash, ölümlerin kuraklıktan kaynaklandığını söyledi. Kuraklık nedeniyle Tigray'da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

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