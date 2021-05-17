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İSLAM 17.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 06:01:00 -
17.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُۜ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَاۜ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۟ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız.

 Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!"

 (İbrâhîm Suresi - 34)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ:

İnsanların, dinî ve ahlâkî bakımdan farklı inanç ve davranışları benimseyip uygulayarak farklı gruplar oluşturacak şekilde yaratılmaları bir imtihan gereği olup hayat bu imtihanla anlam kazanmaktadır. Ama bu imtihanın sonunda da bir sorumluluk vardır. İnsanlar, diğer görevleri yanında ahde vefâ gösterip göstermedikleri, yeminlerini tutup tutmadıkları hususunda da yüce Allah tarafından mutlaka sorguya çekileceklerdir.

Çünkü, ahdini ve yeminini bozmak, birey açısından bir ahlâk ve karakter bozukluğunu ifade ettiği gibi toplumsal hayat bakımından da bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı doğurmakta, bu da hem mânevî hem de maddî bakımdan daha başka vahim sonuçlara yol açmaktadır. 

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah´a sunulur. Allah´a şirk koşmayan bütün kulları, Allah o gün affeder. Ancak kendisiyle, kardeşi arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse affa uğramaz. Ve meleklere:

'Bu iki kişiyi, birbirleriyle barışıncaya kadar kendi hallerine bırakınız.' buyurur."

(Müslim, Birr 36; Ebu Davud, Edeb 55; Tirmizi, Birr 76)

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