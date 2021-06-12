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Yerel 17 kilo esrar ele geçirildi
Yerel

17 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 17 kilogram kubar esrar ile çok miktarda hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:04:00 -
17 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sivrice ve Baskil ilçesinde 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucu yetiştirilen araziye de operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kilogram kubar esrar ile 41 kök hint keneviri ele geçirdi.

Yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler N.A. , K.A.ve S.G'de jandarmaya götürüldü. 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal" etmekten yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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