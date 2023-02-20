16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

YÖK, üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin merak edilenleri 16 maddede açıkladı.

1) 2022-2023 bahar yarıyılının, ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.

2) Bahar yarıyılında eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecek.

3) Karar, 2023 yılı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek.

4) Teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak.

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5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsadığını öğrenmek için öğrenciler kayıtlı oldukları üniversiteden bilgi edinebilecek.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili iş yerlerinde yüz yüze yerine getirecek.

7) Deprem bölgesindeki bir kısım üniversitelerde yapılan eşleştirme, söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme ile bilişim alanında işbirliği yapabilmeleri için gerçekleştirildi.

8) Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

9) Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkan veriyor.

10) YÖK’ün 17 Şubat 2023 tarihli kararlarına göre depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak” iki şartını birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilecek.

11) Öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracak.

12) Özel öğrencilik için öğrenci, hazırlayacağı başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvuracak.

13) Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci, kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirecek, özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

14) Talep eden her üniversite öğrencisi, bahar yarıyılında kayıt dondurabilecek.

15) Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin için tarih belirlenecek ve telafi sınavları yapacak.

16) Depremden etkilenen iller, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesi.