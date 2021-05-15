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İSLAM 15.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:32:00 -
15.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَج۪يبُونَ بِحَمْدِه۪ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلاً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına   uyacaksınız."

 (İsrâ Suresi - 52)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ:

Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır. Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 490

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ   eden kimsedir.”

(Müslim, Nikâh 123, 124)

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