15.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَج۪يبُونَ بِحَمْدِه۪ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلاً۟



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına uyacaksınız."

(İsrâ Suresi - 52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır. Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 490

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir.”



(Müslim, Nikâh 123, 124)