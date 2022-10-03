15 tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimi!

Okulların ara tatil tarihleri belli oldu. Ekim ayının ilk günlerinin gelmesiyle beraber öğrenciler kasım ayında yapacakları ara tatil tarihlerini araştırmaya başladılar. 2022-2023 eğitim yılında iki tane ara tatil yapılacak.

15 tatil ne zaman?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu okulların eğitim ve öğretime başlaması ile beraber birçok öğrenci ve okul çalışanı tarafından merak konusu oldu. Bunun yanında ara tatil ve yarıyıl tatilleri tarihleri de merak edilen bir diğer konu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri konuya ilişkin açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklaması sonrası tüm tarihler netleşti. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile ara ve yarıyıl tatil günleri...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

BU YIL İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

İlginizi çekebilir → Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → SED yardımı: Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sed yardımı kaç günde belli olur? Sosyal yardım parası ne kadar? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → EYT'de son durum: EYT çıkma-ihtimali var mı, kimleri kapsıyor, yaş detayı nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için şartlar | Çalışma Bakanı'nın EYT açıklaması → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Pendik Sabiha Gökçen metro açıldı! Pendik Sabiha Gökçen metro durakları listesi → TIKLAYINIZ