İşte Sincar’daki tarihi feshin detayları! 4 bin PKK’lı Irak ordusuna katılıyor

Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ), Irak güvenlik güçlerine entegrasyon anlaşması kapsamında bugün resmen feshedilirken, bu tarihi adıma ilişkin detaylar da gündeme düşmeye başladı. Fesih sonrası 4 bin YBŞ militanının Irak güvenlik güçlerine katılacağı duyurulurken, sıradaki adımın DEAŞ katliamlarının izlerinin silinmesi ve yerinden edilenlerin bölgeye dönmesinin sağlanması olduğu bildirildi.

Sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabından “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor” notuyla paylaşan TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik; “4 binden fazla silahlı YBŞ üyesinin Irak güvenlik güçlerine katılımını öngören anlaşma doğrultusunda, YBŞ ve Irak Hükümeti saat 11.00’de Sincar Dağı’nın en yüksek noktası Çelmera’da bir araya geldi. YBŞ’nin feshedilmesi etkinliğine Musul Valisi Abdülkadir Dakhil, Irak Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammedi, Ezidi Dava Koalisyonu yetkilileri, PKK/KCK-YBŞ güdümündeki Sincar Demokratik Özerk Meclisi Eşbaşkanı Naif Şemo ve Irak Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Sabah Numan gibi isimlerin de yer aldığı yaklaşık 50 kişi katıldı.

Etkinlikte Ezidi çocukların ellerinde Irak bayrağı ve güller yer aldı. Çocukların, Irak Ordusu askerleriyle selamlaşması gibi sembolik eylemlere yer verildi. Törende YBŞ tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 165 YBŞ unsurunun Irak Ordusuna entegre edileceği ifade edildi. Anlaşmanın başarısının taraflar arasında mutabık kalınan noktaların doğru şekilde uygulanması, Sincar’daki DEAŞ katliamının izlerinin silinmesi, Sincar’ın yeniden imarı ve yerinden edilmiş kişilerin bölgeye dönmesine bağlı olduğu vurgulandı” diye yazdı.