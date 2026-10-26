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Gündem Kabine’de kritik gündem maddeleri var! Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye masada
Gündem

Kabine’de kritik gündem maddeleri var! Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye masada

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Kabine’de kritik gündem maddeleri var! Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine'nin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar var. Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.38'de başladı.

İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR

Toplantıda ana gündem maddesi fon soruşturması olacak.

Soruşturmada gelinen son durum ve fon tasfiyesi süreci değerlendirilecek. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen fon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle, yatırımcılara yapılacak 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin detayları da masaya yatırılacak.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında tırmanan gerilim ile Hürmüz krizi de kabine gündeminde olacak.

Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar da kabinede ele alınacak başlıklar arasında.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ne ilişkin gelişmeler de değerlendirilecek.

Terör örgütünün silah bırakma süreci ve sahadaki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararları ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.

 

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Yorumlar

Mehmet emin temel

Katilim ev Hissedarlsrin zararını karşılamak boynunuzun borcu. İstifa etmekle çözülmez bu Davalar önce manipülasyon yaptığınız hisse zedelerin hakkını verin sonra Istifa edince Ey Sorumlular. Akit Ailesine teşekkür ediyorum
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