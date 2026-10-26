Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasının ve üretime kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti: "Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı. Bu programda temel amacımız modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerimizin altyapılarının iyileştirilmesi ve kırsalın güçlendirilmesi. Su oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemlerin hayata geçirilmesi, kaynaklarımızın korunması, daha etkin ve verimli kullanılması anlamında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu projemizin toplam maliyeti 700 bin lira olup yüzde 60'lık kısmını hibe olarak girişimcimize ödedik."