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Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

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Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden sağlanan hibe desteğiyle Muş’ta çiftçilik yapan Medeni Tanış, tarlasına taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi kurdu.

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Foto - Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran Tanış, destek almaya hak kazandı. Aldığı yüzde 60 hibe desteğiyle Özdilek köyündeki tarlasına güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir sulama sistemini kuran Tanış, böylece yakıt maliyetinden tasarruf etme imkanı buldu. Sistemin kurulduğu tarlaya giden Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, tarımda sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından birinin de kaynakların verimli ve etkin kullanılması olduğunu söyledi.

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Foto - Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasının ve üretime kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gönç, şunları kaydetti: "Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı. Bu programda temel amacımız modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerimizin altyapılarının iyileştirilmesi ve kırsalın güçlendirilmesi. Su oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemlerin hayata geçirilmesi, kaynaklarımızın korunması, daha etkin ve verimli kullanılması anlamında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu projemizin toplam maliyeti 700 bin lira olup yüzde 60'lık kısmını hibe olarak girişimcimize ödedik."

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Foto - Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Son 4 yılda 354 projenin onaylanarak hayata geçirildiğini anlatan Gönç, "Bu projelerin toplam maliyeti 55 milyon lira. İl müdürlüğü olarak bu anlamda yaklaşık 27 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik. Özellikle tarım arazilerimizi modern sulama sistemleriyle buluşturmaya, sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan sistemleri hayata geçirmeye bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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Foto - Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf

Tanış ise sistem sayesinde sulama işlemlerini yakıt maliyeti olmadan gerçekleştireceklerini, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Kurdukları sistemin taşınabilir olmasının önemli bir avantaj sağladığını anlatan Tanış, "İhtiyaç duyduğumuzda sistemi tarlamızın başına veya sonuna götürebiliyoruz. Su kaynağı nerede bulunuyorsa sistemi oraya götürerek güneş enerjisinden faydalanabiliyor ve sulama yapabiliyoruz. Böylece hem yakıt masrafından kurtuluyor hem de sulama imkanlarımızı daha verimli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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