EYT'de son durum: EYT çıkma-ihtimali var mı, kimleri kapsıyor, yaş detayı nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için şartlar | Çalışma Bakanı'nın EYT açıklaması

EYT hakkında açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Yaklaşık 6 milyon kişi “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken bugün açıklama geldi. EYT'lilere müjde! Kaç kişi yararlanacak açıklandı. AK Parti Sosyal Politikalar Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde yasalaştıracağız” dedi. Peki EYT kimleri kapsayacak, yaş detayı nedir? EYT'de son durum nedir?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Sosyal Politikalar Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,"EYT’ye çok büyük bir beklenti var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar burada da vardır. Bugün birkaç televizyon programında bununla ilgili açıklama yaptık. Yaklaşık dört buçuk milyon emekçimiz bu konuda bir çalışmanın artık sonlandırılmasıyla ilgili beklenti içerisinde. İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde yasalaştıracağız” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınında; "EYT'yi çalışmaları son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Konu en ince ayrıntısına kadar incelenecek, en kısa sürede bunu kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bakan Bilgin, "EYT çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı. Şimdi ise büyük bir heyecanla aralık ayında yapılacak olan basın toplantısı bekleniyor.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.