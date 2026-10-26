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Gündem CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!
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CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!

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CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler!

CHP’li Kartal Belediyesi’nin meclis oturumuna ilişkin paylaştığı fotoğrafta İBB ve Kartal Meclis Üyesi AK Partili Adem Yıldız’ın koltuğunun boşaltıldığı ortaya çıktı. Belediye kaynakları olayın "personel işgüzarlığı" olduğunu iddia ederken Yıldız, eleştiriye tahammülü olmayan belediye başkanının bütçeyi eleştirdiği için kendisini fotoğraftan sildirdiğini iddia etti.

Kartal Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan meclis oturumu fotoğrafı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşılan kare ile aynı toplantıya ait başka bir fotoğraf karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark, paylaşıma montaj veya yapay zeka yoluyla müdahale edilip edilmediği sorusunu gündeme getirdi.

FOTOĞRAFTAKİ BOŞ KOLTUK GÜNDEM OLDU

Karşılaştırılan karelerde, salonda önden üçüncü sırada oturan AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız’ın koltuğu dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde Yıldız’ın koltuğunda oturduğu görülürken, belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda aynı koltuğun tamamen boş görünmesi şüphe yarattı. Görüntülerdeki bu farklılığın nedeni henüz bağımsız bir teknik incelemeyle doğrulanmasa da fotomontaj iddiası kısa sürede yayıldı.

 

YILDIZ'DAN GÖKHAN YÜKSEL'E SERT TEPKİ

Fotoğraftan dijital müdahaleyle çıkarıldığını öne süren AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Durumun bütçe eleştirileriyle bağlantılı olduğunu savunan Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Herkes kendine yakışanı yapar! Sayın Gökhan Yüksel, bütçenizi eleştirdim diye beni fotoğraftan sildirmişsiniz. Eleştiriye tahammülünüz yoksa demokrasi nutukları atmayın!"

 

"KASIT YOK, PERSONEL İŞGÜZARLIĞI"

Olayın ardından Kartal Belediye Başkanlığı tarafında henüz resmi bir yazılı açıklama yapılmazken, belediye kaynakları fotoğraftaki müdahalede kurumsal bir kasıt bulunmadığını belirtti. Durumu "Olayda bir kasıt yok. Bir personelin işgüzarlığı bu fotoğraf" sözleriyle değerlendiren kaynaklar, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılması talimatını verdiğini aktardı. Paylaşım öncesi onay ve editörlük sürecinin netleşmesiyle olayın aydınlatılması bekleniyor.

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