Bilal Erdoğan: Öyle yapmasa Cumhurbaşkanımız başımızda 23 yıldır duramazdı!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ildeki ortaokul öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen Kitap Kurdu Türkiye projesinin lansmanı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldı.

81 ildeki ortaokul öğrencilerini kapsayan Kitap Kurdu Türkiye projesiyle okuyan, düşünen, sorgulayan ve kültürel birikimini geliştiren bir gençliğin yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İSTİYORUZ Kİ HER EVE KİTAP GİRSİN

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "İstiyoruz ki sadece diploma sahibi bir gençlik değil, fikir üreten bir gençlik olsun. Sadece gündemi takip eden değil, gündemi okuyabilen, yorumlayabilen ve gerektiği zaman değiştirebilen bir gençlik olsun. Biz istiyoruz ki sadece düşünürlerin fikirlerini orada burada gören değil, kendisi fikir üreten, kendisi tasarlayan, kendisi projelendiren bir gençlik olsun. Bu düşünceyle Kitap Kurdu Projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu noktada istiyoruz ki her eve kitap girsin, her bir gencimize kitap okuma alışkanlığı kazandıralım, her bir ilimize ilim ve fikir heyecanını yayalım. Bu noktada bizim için çok kıymetli olan Kitap Kurdu Projemizi sizlerin hizmetine sunuyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SİZİ ÇOK SEVİYOR

Programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Evet, Türkiye Gençlik Vakfı, sizlerin vakfı, her yıl olduğu gibi 10. yılında da Kitap Kurdu Yarışması kapsamında ilkokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize üçer kitap veriyor. Kitaplarımız burada. Beşinci ve altıncı sınıfların kitapları üçer kitap. Yedinci ve sekizinci sınıfların kitapları da üçer kitap. Bu kitapları ne yapıyoruz. Okuyoruz. Bakın, bugün burada değerli hayırseverlerimiz var. Bu kitapların sizlere ücretsiz verilmesini sağlıyorlar. Ayrıca TÜGVA'mızın LALA adlı bir sesli kitap uygulaması da var. LALA uygulamasında da bu kitaplarımızı isterseniz sesli olarak dinleyebilirsiniz."

"Sonra sınavlar oluyor. Bu kitaplarla ilgili soruları, testleri çözüyorsunuz. Ondan sonra en başarılı olan kitap kurtları ödüller kazanıyor. Gaziantep birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne ödüller verilecek. Okuma alışkanlığı başkalarını anlamanızı kolaylaştırıyor. Okuma alışkanlığı bugün bütün LGS ve YKS sınavlarında size avantaj sağlıyor. Okuma alışkanlığı, sizin yeni bir dünyaya doğmanızı sağlıyor. Fikirlerin, hikayelerin, masalların o sihirli dünyasına doğmanızı sağlıyor. Eğer ortaokulda kitap okuma alışkanlığını kazanırsanız daha akıllı, daha başarılı, daha mutlu gençler olacaksınız" şeklinde konuştu.

FİLİSTİNDE SOYKIRIM OLMASIN DİYE OKUMALISINIZ

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızı tanıyor musunuz. Beni tanıyor musunuz. Cumhurbaşkanımız da çocukları çok seviyor. Cumhurbaşkanımız, sizlerin kitap okuyan çocuklar olmanızı da çok seviyor. Okullarda tahtalarda Cumhurbaşkanımızın yazdığı bir söz var. "Oku, düşün, uygula ve neticelendir" diyor. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanımız 23 yıldır neticelendirmeden çalışsaydı Türkiye bugün geldiği noktalara gelmezdi. Cumhurbaşkanımız da 23 yıl başımızda olmazdı. Cumhurbaşkanımız sizlerin de aksiyon insanı olmanızı istiyor. Düşünen, okuyan, çalışan, sonuç alan bireyler olmanızı istiyor. Türkiye'ye, dünyaya değer katacak, daha iyi bir dünya için çalışacak insanlar olmanızı istiyor. Soykırım var, soykırım. Nerede var soykırım. Filistin'deki soykırım olmasın diye yeni bir dünyaya emek verecek bireylere, nesillere ihtiyacımız var."

"Onun için gençler, çocuklar, Kitap Kurdu Yarışmamıza bu sene inşallah Gaziantep'te en az 25 bin ortaokul öğrencisinin katılmasını hedefliyoruz. Yirmi beş bin ortaokul öğrencisi kitap okuma alışkanlığını kazanacak ve çeşitli ödüller kazanacaksınız. Kitap Kurdu her yaz aynı zamanda TÜGVA'mızın yaz okullarına da katılacaksınız. Yazımızı da daha eğlenceli, daha keyifli geçirebileceğiz, arkadaşlarımızla birlikte olabileceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım, yavrularım, gençler, çocuklar, hiç boş zamanımız olmayacak, keyifli zamanlarımız olacak. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailemizle geçirdiğimiz zamanlarımız olacak. Ama hep Türkiye Gençlik Vakfımızın sizlere hayallerinizi gerçekleştirmek için yoldaş olacağını aklınızın bir köşesinde tutacaksınız. Hepinize Kitap Kurdu Yarışması'nda başarılar diliyorum" diye konuştu.