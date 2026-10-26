Dev derbide nefesler tutuldu! Süper Lig’de tarihi kapışmanın 11’leri açıklandı!
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Süper Lig'in 9. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da başlayacak olan ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi öncesinde iki takımın da sahaya süreceği kadrolar netleşti.
Süper Lig'de dev derbi için nefesler tutuldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın heyecanı SKORER'de yaşanacak. Saat 21.30'da başlayacak dev mücadele öncesi iki ekibin muhtemel 11'leri de ortaya çıktı.
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku