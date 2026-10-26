Ne yaptıklarını gören şaşırdı! Tren istasyonunda iki keçi işe alındı

Tokyo’nun Chiyoda bölgesindeki Yotsuya İstasyonunda ilginç bir olay yaşandı. 9 Ekim’de bölgeye iki keçi getirildi. Getirilen keçiler ise kısa südre işlerine uyum sağladı.

Fikir bir çalışandan çıktı

Uygulamanın, istasyon önündeki yeşil alanda ot temizliğini daha verimli hale getirmek isteyen bir çalışanın önerisiyle başladığı belirtildi. Yetkililer, alanın büyüklüğünü dikkate alarak keçilerin doğal ot temizleyici olarak kullanılmasının uygun bir seçenek olabileceğini değerlendirdi. Şirket, uygulamayı aynı zamanda daha çevreci bir bakım yöntemi olarak deniyor.

Pokke ve Nagi iş başında

İstasyonda görev yapan keçilerin isimleri Pokke ve Nagi... İki yaşındaki dişi Pokke ile bir yaşındaki erkek Nagi, istasyon çevresindeki otları yiyerek alanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Keçilerin aralık ayına kadar bölgede kalması planlanıyor. Ancak otların daha erken temizlenmesi halinde görevlerinin daha önce sona erebileceği belirtiliyor.

Yolcuların ilgisini çekti

Keçiler kısa sürede yalnızca ot temizliğiyle değil, çevrede oluşturdukları görüntüyle de dikkat çekti. İstasyondan geçen çocuklar ve yolcular, keçileri izlemek için alanın çevresinde toplanmaya başladı.