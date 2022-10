SED yardımı: Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sed yardımı kaç günde belli olur? Sosyal yardım parası ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı miktarlar sonrasında sosyal yardım ödeme tutarları ve ödenecekleri tarih merak konusu oldu. Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yardımdan senede 4 milyon hanenin faydalanması hedefleniyor. Peki sosyal destek paketleri ne kadar oldu? Sosyal yardımlar ne zaman verilecek? Sosyal yardım parası ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında dar gelirli ailelere çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktadır.

SOSYAL YARDIM PARASI NE KADAR OLDU?

Çocuk desteği bileşeni ile 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek verilecek.

Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlanacak.

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak için başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılması gerekiyor. Yeni ödemeler kasım ayında gerçekleştirilecek.

Öte yandan doğal gaz tüketim desteğinin 900 ile 2.500 lira olacağı açıklandı. Başvurular eylül ayının ilk haftası itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacak. Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarı 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı 500 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

SED Yardımı Hesaba Ne Zaman Geçer?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen Sosyal ve Ekonomik Destek paketinden faydalanan vatandaşlar, SED yardımı hesaba ne zaman geçer sorusunun yanıtını merak etmektedir.

Eğer ilk kez yardım alacaksanız ilgili tutar başvurunuzun onaylanmasını takip eden 30 gün içerisinde hesabınıza yatırılır. Ancak düzenli olarak yardım alıyorsanız her ayın 13’ü ile 20’si arasında ödeme alırsınız. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri her ayın 13’ü ile 20’si arasında ailelerin PTT hesaplarına yatırılır. Bazı aylarda ise yoğunluklar hesaba katıldığında yardım tutarının hesaba yansıtılması gecikebilmektedir. Ayrıca yardımlar Türkiye’nin her yerinde aynı anda yatırılmamaktadır. Yani bir ilde yardımlar hesaba yatırılırken başka ilde henüz yatırılmamış olabilir.

