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Aktüel ‘Avcı Dolunayı’ İstanbul’u selamladı
Aktüel

‘Avcı Dolunayı’ İstanbul’u selamladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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‘Avcı Dolunayı’ İstanbul’u selamladı

İstanbul'da gökyüzünde yükselen 'Avcı Dolunayı' görsel şölen oluşturdu.

Eski toplulukların kış öncesi avlanma ve yiyecek depolama dönemiyle ilişkilendirilen ‘Avcı Dolunayı’ gökyüzüne yükseldi. Ortaya çıkan Avcı Dolunay’ı, İstanbul semalarında akşam saatlerinde kartpostallık bir manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

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