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Gündem Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!
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Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

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Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışmalar ve küresel enerji hatlarındaki kriz devam ederken başkent Moskova tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yarın Moskova’da üst düzey bir zirvede buluşacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Moskova’da bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin yarın başkent Moskova’da yapılacağı belirtilerek, görüşmelerin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sona erdirmeye yönelik uluslararası çabaların ivme kazandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in iki liderle Moskova’da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu liderler zirvesinin ardından bir araya geleceğini ifade etti. 

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