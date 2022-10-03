Pendik Sabiha Gökçen metro açıldı! Pendik Sabiha Gökçen metro durakları listesi

Pendik Sabiha Gökçen metrosunun açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile hızlı ve ekonomik şekilde ulaşın mümkün olacak. Peki Tavşantepe Pendik metrosu hangi duraklardan geçiyor? İşte Pendik Sabiha Gökçen metro durakları

PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI AÇILDI!

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü hizmete açıldı.

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek olan Pendik metrosu ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Kaynarca Metro Hattı ile aktarma yapılabilecek.

Yeni metro hattının açılışında konuşan Başkan Erdoğan;

"İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemiz Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METRO DURAKLARI

Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

7.4 kilometre uzunluğundaki Pendik metro hattı ile İstanbul Gökçen Havalimanı'na Kadıköy, Kartal, Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Pendik metrosu ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu, 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



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