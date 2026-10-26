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Gündem ‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…
Gündem

‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Vefat eden babasının kabrini ziyaret eden bir kişinin çektiği video tüyleri diken diken etti. Mezardaki babasıyla konuşan gencin "Baba beni duyuyorsan bir işaret gönder" diyerek seslendikten sonra karşılaştığı manzara ile kısa süreli şok yaşadığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gencin gördükleri karşısında “Ya! Ya! Allah! Allah!” sözleri de dikkat çekti.

Babasının kabrini ziyaret eden bir genç, mezar başında duygusal anlar yaşadığı sırada dile getirdiği sözlerin ardından neye uğradığını şaşırdı. Babasına seslenerek “Baba beni duyuyorsan bana bir işaret gönder” diyen gence, beklenmedik bir "cevap" geldi.

Gencin “Baba benim geldiğimi görüyorsan, beni duyuyorsan bana bir işaret gönder. Bir kuş olur, kedi olur! Bir işaret gönder" sözlerinin hemen arkasından babasının mezarına önce bir kuş kondu. Birkaç saniye sonra da bir kedi doğrudan gencin yanına geldi. Gördükleri karşısında kısa süreli şaşkınlık ve şok yaşayan gencin "Ya! Ya! Allah! Allah" sözleri dikkat çekti. Gencin mezarlıkta yaşadığı sıra dışı anlar, çevredeki ve görüntüleri izleyen tanıkların da ilgisini çekti.

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