MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı!

İstanbul'da hakemlik camiasında gündem oluşturacak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberinde, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nde bulunan bir bilgisayarda hakemlik sınav sorularının yer aldığı belirtildi.

Doğan'ın gündeme getirdiği konuyla ilgili, söz konusu soruların hangi sınava ait olduğu, bilgisayarda ne zamandır bulunduğu ve sınav süreciyle herhangi bir bağlantısının olup olmadığı merak konusu oldu.

GÖZLER RESMİ MAKAMLARDA

Gözler şimdi yetkililerden gelecek açıklamada. İddianın doğruluğu, sınav sorularının niteliği ve olayın hakemlik sürecine olası etkileri, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.