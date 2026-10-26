Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
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Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler fena yakalandı. CHP/YP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve sürekli skandallarla gündeme gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesince hazırlanan bir afiş, M. Kemal istismarcılarının maskesini düşürdü. ADD Çankaya Şubesince organize edilen ve Yeni Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman’ın katılacağı program afişinde Atatürk’ün imzasını değiştirilerek “K. Atatürk” yerine “K.Otelci” şeklinde yazıldı.
HABER MERKEZİ
ADD Genel Merkezi’nde 27 Ekim’de gerçekleşecek “Kadın ve Cumhuriyet” konulu konfransın afişinde yapılan skandal hata, her fırsatta Mustafa Kemal ismini mütedeyyin kesimin üzerinde Demoklesin Kılıcı gibi kullanan laikçi yobazların ne kadar samimi (!) “Atatürkçü” olduklarını tescillemiş oldu.
KAUÇUK KAFAYA CEZA VEREN YARGI GÖREVE!
Öte yandan, Akit’in 3 gün önce “Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar” başlığıyla duyurduğu ve bir boks malzemesi olan siyah renkteki kauçuk kafayı içerisinde “Mustafa Kemal” ismi geçmeden paylaşan Gazeteci Hasret Yıldırım’ı 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında 1,3 yıl hapse mahkum eden yargının, YP-ADD eliyle gerçekleşen “K. Otelci” skandalına ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.
CHP-YP’li otelciler hala hafızalarda
CHP-YP zihniyetinin bu son skandalı, son dönemde sürekli otel odalarında basılan, gayri ahlaki ilişkileriyle gündeme gelen laikçi isimleri akıllara getirdi. Afişte ‘otelci’ ifadesinin kullanılması “İnsanın fikri neyse zikri de odur” dedirtti.