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Spor 146 pilot birinci olmak için yarıştı!
Spor

146 pilot birinci olmak için yarıştı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, 73 otomobilin ve 146 pilotun katılım sağladığı 38. Kocaeli Rallisi’nde ilk start verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:08:00 -
146 pilot birinci olmak için yarıştı!

38. Kocaeli Rallisi heyecanı başladı. 73 otomobil ve 146 pilotun yarıştığı rallinin başlama seremonisi gerçekleştirildi. Seremoniye, yediden yetmişe herkes ilgi ve katılım gösterdi.

“Türkiye’de ralli sporuna daha fazla ağırlık verilmeye başlandı”

Türkiye’deki ralli sporu hakkında konuşan Akbaş Rally Team yardımcı pilotu Egemen Dural, “Pilotum Erol Akbaş ile birlikte yarışıyoruz. Ben onun yardımcı pilotuyum. Akbaşlar Rally Team adına Ford Castrol’de yarışıyoruz. Bu bizim 4’üncü yarışımız. Şu anda da kendi klasmanımızda 1’inci gidiyoruz. Türkiye’de ralli sporuna her geçen daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Özellikle bizim gibi genç nesil her geçen gün bu spora daha fazla yönelmeye başlıyor. Zevk almaya bakıyoruz. Tabii ki riski var fakat her şeyden önce podyuma çıkmak istiyoruz. Bu yarış bizim ilk toprak rallimiz olacak. Umarım yarışı bitirip güzel bir derece elde edebiliriz” dedi.

“Kadınların bu sporda daha başarılı olabileceğini düşünüyorum”

Yardımcı pilot olan ve kadınların ralli sporuna son yıllarda daha çok katılım göstermesi hakkında konuşan İpek Tuğşe Özdemir, “Yarışa Ankara’dan katılıyoruz. Kendi adımıza yarışıyoruz. Katıldığım ikinci yarış ve yardımcı pilot olarak yarışıyorum. Yarışı kazasız belasız ve iyi bir süreyle bitirebilmeyi umuyoruz. Ralli sporu günden güne daha iyiye gidiyor. Kadınlar da bu spora dahil olmaya başladı. Kadınların sayısının artması da beni ayrıca gururlandırıyor. Bence kadınlar erkeklere göre daha dikkatli ve daha ayrıntıcı. Ralli de dikkat ve ayrıntı gerektiren bir spor olduğu için kadınların çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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