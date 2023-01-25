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Aktüel 14 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 21:07:00 -
14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye korvet yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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